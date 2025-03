Soccorso aereo d'urgenza per giovane di Pantelleria

Soccorso aereo d'urgenza nella notte da parte dell'Aeronautica militare che ha trasportato un ragazzo dall'isola di Pantelleria all'ospedale Civico di Palermo. In volo un HH-139B dell'82esimo Centro Sar, di base all'aeroporto militare di Trapani Birgi, intervenuto per trasportare il ragazzo a Palermo per un intervento chirurgico urgente. La missione di trasporto di urgenza, richiesta dalla prefettura di Trapani, è stata coordinata dal Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che ha disposto il decollo dell'elicottero di Trapani, uno degli assetti ad ala rotante in prontezza per attività di Search and Rescue nazionale e adeguato al tipo emergenza.