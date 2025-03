Scoperti a Roccalumera 2 lavoratori in nero: multa e una denuncia

Due lavoratori in nero sono stati scoperti in un cantiere edile a Roccalumera, nel Messinese, dai carabinieri che hanno denunciato il titolare. A suo carico sono state comminate ammende e sanzioni per oltre 40.000 euro con la contestuale sospensione dell'attività dovuta alle gravi violazioni riscontrate e alla presenza dei due lavoratori irregolari. In particolare i militari della Compagnia di Messina Sud, insieme ai colleghi del locale Nucleo ispettorato del lavoro hanno contestato l'omessa predisposizione delle misure obbligatorie volte alla sicurezza degli operai per evitare cadute dall'alto e la mancata formazione degli operai in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. "La campagna dei controlli nel settore edile proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con il principale scopo di prevenzione delle gravi violazioni, che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità", spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri di Messina.