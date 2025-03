Comiso, a casa aveva hashisc e marjuana: arrestato 50enne

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Comiso in servizio di Volante, avendo ricevuto numerose segnalazioni sullo spaccio di sostanze stupefacenti e notato un insolito via vai di soggetti nelle vie delle zone rivierasche che vanno da Punta Secca a Casuzze, transitando per la frazione di Kaukana, lungo la strada, hanno notato una persona a piedi che si muoveva confuso e con fare sospetto, motivo per cui hanno deciso di procedere al suo controllo. L'uomo sprovvisto di documenti di riconoscimento, è stato seguito a casa per recuperarli; giunti nei pressi dell’ingresso dell’abitazione, gli agenti hanno sentito un forte odore di sostanza stupefacente di tipo hashish e marjuana e, sempre dall’esterno, dando un’occhiata verso l’interno hanno notato sopra il tavolo del soggiorno un barattolo in vetro con all’interno una sostanza.

Nella successiva perquisizione gli agenti hanno rinvenuto, occultati in vari scaffali della cucina e del soggiorno, ulteriori barattoli in vetro contenenti sempre sostanza stupefacente del tipo marjuana e hashish per un totale di 139 grammi (125 marjuana e 14 hashish). Pertanto, l'uomo, 50 anni, è stato tratto in arresto.