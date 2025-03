Insidiosa trasferta per il Siracusa capolista: servono 3 punti al 'Gaeta' di Enna

Altra trasferta insidiosa domenica a Enna, per la capolista Siracusa. Polverizzati per l’occasione, il settore ospiti del “Generale Gaeta” con tutti i tagliandi a disposizione venduti. Il mister Marco Turati, potrà contare sulla disponibilità di Mimmo Maggio, mentre i padroni di casa, affronteranno l’attesa capolista, con il nuovo allenatore Passiatore, subentrato dopo la sconfitta di Licata, a Pagana. Netto il divario tecnico fra le due compagini, ma per gli azzurri è d’obbligo il “bottino” pieno, per mantenere sempre salda la leadership del girone I. Probabile formazione iniziale per il Siracusa, potrebbe essere la stessa di domenica scorsa contro la Sancataldese, ma con la variante appunto del ritorno di Maggio al centro dell’attacco. Il fischio d'inizio è alle 15.

Salvo Marischi