Evade dai domiciliari a Catania, viene bloccato al Villaggio Sant'Agata

Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa per evasione dagli arresti domiciliari. I militari, intervenuti al Villaggio Sant'Agata dopo l'alert del braccialetto elettronico dell'uomo, hanno sorpreso il 44enne mentre parcheggiava lo scooter a bordo del quale era appena rientrato a casa. Alla caviglia aveva il braccialetto elettronico e in una busta la base del dispositivo, convinto che, tenendola con sé durante la sua uscita non autorizzata, l'allarme non sarebbe scattato. Dagli accertamenti è emerso che, nonostante fosse stato autorizzato a recarsi a lavorare in determinate ore della giornata, quella mattina aveva arbitrariamente premeditato di non andarci e per questo aveva staccato parte del dispositivo di controllo elettronico a distanza. L'uomo è stato arrestato e posto nuovamente ai domiciliari.