Violenze nel carcere di Catania, calci e pugni a due agenti pentitenziari

Riesplode la violenza nel carcere etneo di Piazza Lanza. Lo denuncia il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), ricostruendo quanto accaduto ieri quando due giovani agenti sono finiti in ospedale. "Uno in particolare, a cui sono stati dati 15 giorni di prognosi per trauma cranico - dice il delegato per la Sicilia del Sappe, Francesco Pennisi -, è stato colpito violentemente con calci e pugni da un detenuto di origini pugliesi con problemi psichici, che da oltre un mese ha creato gravi problemi di ordine e disciplina all'interno dei reparti, distruggendo suppellettili e minacciando il personale. Il secondo agente, intervenuto per dare supporto al collega, è stato colto da malore a seguito di una presunta fibrillazione, anch'esso è stato trasportato in ospedale e dimesso con sette giorni di prognosi". "Siamo stanchi di denunciare le continue violenze a danno del personale - prosegue il sindacalista - . Violenze totalmente ingiustificate che stanno portando al collasso della volontà operativa. Il personale è stanco e demotivato, si continua ad assistere soltanto a promesse e protocolli operativi, belli solo da leggere ma inapplicabili nella realtà quotidiana. Il personale ha bisogno di certezze e, soprattutto, di essere tutelato a seguito degli interventi necessari per mantenere l'ordine e la sicurezza". Il sindacato chiede "per l'ennesima volta" ai vertici politici e amministrativi "un impegno serio e concreto per evitare questo massacro". "Il carcere è diventato come l'inferno dantesco e questo non è accettabile e meno che meno tollerabile - conclude Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria -. La denuncia del Sappe è l'urgente necessità di trovare soluzioni concrete a questa spirale di violenza".