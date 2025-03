Pure le elezioni a Solarino in direzione Pd a Siracusa

Il Segretario Provinciale del Partito Democratico di Siracusa, Piergiorgio Gerratana (nella foto), ha convocato la Direzione Provinciale che si terrà domenica 9 marzo 2025 alle 16,30 all 'Urban Center di Siracusa. La riunione sarà un momento fondamentale per delineare le prossime azioni politiche e organizzative del Partito Democratico nella provincia di Siracusa. Ordine del Giorno: 1- Apertura dei lavori e introduzione 2- Presentazione della Segreteria Provinciale 3- Elezioni Amministrative di Solarino 4- Elezioni Provinciali di secondo livello 5- Congressi di Circolo e Coordinamento con la CPC 6- Adesione all’iniziativa “Una piazza per l’Europa” 7- Discussione sul Referendum 2025 8- Varie ed eventuali