Grande Catania, al 'Francioni' cala un inaspettato poker al Latina

Un grande Catania espugna il 'Francioni' di Latina, calando un poker ai neroazzurri. Finale inaspettato ed 1 a 4 per la formazione di Toscano. Il successo per la squadra siciliana mancava dal 7 febbraio, mentre il Latina lascia lo stadio tra i fischi. Dopo un primo tempo finito col risultato ad occhiali, in avvio di ripresa sono i padroni di casa a sbloccare il risultato. Al 52' Cross perfetto dell’ex di giornata, Francesco Rapisarda, e colpo di testa vincente di Ekuban. La gioia del vantaggio dura appena 2 minuti, perchè al 54' l'arbitro concede un calcio di rigore al Catania per un fallo di mano in area. Lo trasforma Montalto che spiazza l'estremo difensore del Latina. Il Catania prende di coraggio ed al 70' passa in vantaggio: Jimenez fa tutto da solo, dribbla tre avversari e spacca la porta di Zacchi. I rossazzurri sembrano incontenibili e all'83' calano il tris, sempre su calcio di rigore. Dal dischetto ci pensa Jimenez che spiazza ancora Zacchi. Il fallo in area era stato commesso da Ndoj. Il Latina è come un pugile suonato ed in pieno recupero si fa male da solo. Al 93' cross di Frisenna, Saccani nel tentativo di anticipare De Paoli, mette dentro la propria porta. E' l'1 a 4 finale.