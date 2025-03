Messina e Trapani sconfitte in casa: i granata perdono contro il Monopoli

Per il Messina è notte fonda. Terza sconfitta di fila in casa contro l'Avellino. I biancoscudati non hanno giocato male, ma l'Avellino è riuscito a concretizzare alla fine del primo tempo con Sounas al 38'. Nella ripresa i vari tentativi di acciuffare il pareggio sono risultanti vani. I peloritani restano penultimi in classifica e forse già condannati alla retrocessione in serie D.

Non è andata meglio al Trapani che al 'Provinciale' è stato sconfitto per 1 a 0 dal Monopoli. Il gol partita è stato firmato da Micieli all'81'.