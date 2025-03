Afragola, in sella ad uno scooter trascina due pony sulla Provinciale

In sella ad uno scooter trascina due pony: interviene il deputato Francesco Emilio Borrelli che lo blocca e chiama la Municipale.

E' accaduto ieri ad Afragola (Napoli) dove l'esponente di Avs ha partecipato ad una iniziativa sul riciclo e la lettura dei libri rivolta ai bambini. Al termine dell'evento ha notato un uomo in sella ad uno scooter che trascinava con delle corde due pony sulla strada provinciale in Contrada Ferrarese.

Dopo aver registrato la scena con il cellulare il deputato, come si legge in una sua nota, è riuscito a fermare l'uomo allertando la Polizia Locale di Afragola, diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli, che è intervenuta sul posto chiedendo a sua volta l'intervento dell'Asl Veterinaria.

I cavalli sono stati posti sotto sequestro e affidati ad uno stalliere. Il conduttore e' stato denunciato per maltrattamenti di animali. Sono in corso ulteriori indagini.

"Solo un pazzo poteva trascinare due pony attaccati ad uno scooter con delle corde in mezzo ad una strada statale a scorrimento veloce. Una violenza intollerabile che rischiava di causare danni seri agli animali e a eventuali persone che in auto e in moto la percorrevano - dice Borrelli - Oramai nemmeno le regole di sicurezza più elementari vengono rispettate e sorprende come lo stesso soggetto che li trascinava facesse finta di non sapere i pericoli ai quali andava incontro. I pony erano legati male, sembravano in condizioni non ottimali. Dopo aver allertato l'Asl Veterinaria e la Polizia Locale abbiamo chiesto immediate verifiche sulle condizioni dei cavalli, su chi ne detenga la proprietà effettiva e se gli stessi siano regolarmente tenuti. Sconcerta l'aumento di casi segnalati di violenze ai danni di animali, occorrono più controlli per arginare questa deriva di ignoranza e crudeltà".