Morto nella notte il sedicenne volato dal lucernario di Etnapolis

E' morto nella notte all'ospedale San Marco di Catania, dove era stato ricoverato, il ragazzo di 16 anni che ieri sera era rimasto ferito dopo essere caduto da un lucernario del parcheggio del centro commerciale Etnapolis di Belpasso (Catania), da un'altezza di circa 15 metri. Soccorso da personale del 118, il ragazzo e' stato trasferitod'urgenza al pronto soccorso di uno dei due ospedalidell'azienda universitaria Policlinico di Catania, dove e'deceduto perche' le lesioni riportate dalla caduta erano troppo gravi. Sul posto dell'incidente, avvenuto intorno alle 19.45 di ieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e carabinieridella compagnia di Paterno' che indagano coordinati dalla procuradi Catania. Il ragazzo era con amici. La vittima era originaria di Motta Sant'Anastasia.

Omicidio colposo: è il reato ipotizzato dalla Procura di Catania per la morte, la notte scorsa, nell'ospedale San Marco di Catania, del 16enne che ierisera era caduto da un lucernario del parcheggio esterno di Etnapolis, che si trova sul tetto del centro commerciale di Belpasso. L'apertura del fascicolo è un atto dovuto per eseguire gli accertamenti e verificare, tra l'altro, eventuali violazioninel rispetto delle norme di sicurezza. L'ipotesi privilegiata nella dinamica è quello dell'incidente. La Procura, che ha delegato le indagini ai carabinieri della compagnia di Paternò, non ha ritenuto necessario disporrel 'autopsia e ha concesso il nulla osta per la restituzione del corpo alla famiglia.