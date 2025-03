Incendio in una palazzina a Palermo: un ustionato

Squadre dei Vigili del Fuoco di Palermo sono intervenute questa notte dalle ore 4.00 circa per un incendio di un abitazione posto al quinto ed ultimo piano di una palazzina in via Sabratha nel capoluogo siciliano. Una persona è stata coinvolta dall'incendio, riportando ustioni e intossicazione da fumi della combustione. Le altre persone residenti nella palazzina sono state fatte evacuare e non risultano feriti. L'incendio è stato completamente spento intorno alle ore 6, e i residenti sono stati fatti rientrare nelle loro case.