Calcio a 5, serie C1: Holimpia Siracusa, vittoria e primato consolidato. Capitan Pasqua fa poker e avvicina i suoi al traguardo

Altra vittoria e altro passo verso la serie B. L’Holimpia Siracusa vince 6-4 sul campo della Vigor Italia e, nel campionato di calcio a 5 di C1, mantiene 6 punti di vantaggio sull’inseguitrice Ferla, che ha battuto l’Aretusa. A Messina i ragazzi di Pietro Armenio hanno dovuto faticare per piegare la resistenza dei padroni di casa, che hanno giocato con grande determinazione, mettendo in difficoltà la capolista. Alla fine ha prevalso il miglior tasso tecnico di Trobia e compagni e la loro esperienza. L’Holimpia ha assunto in mano l’iniziativa del gioco sin dall’inizio, trascinata da capitan Pasqua, autore di 4 gol. Le altre due reti sono state realizzate da Torres e Sparagnini. Un successo pesante, che avvicina gli aretusei al traguardo finale. E a fine gara, anche stavolta, la truppa biancazzurra ha potuto cantare “La capolista se ne va….”.

I numeri parlano a favore della squadra del presidente Cooncetto Vasile: su 21 gare disputate, ne ha vinte 17, pareggiate e perse 2. Nel girone di ritorno ruolino di marcia impeccabile: 8 partite e 8 vittorie. L’Holimpia sogna di fare l’en-plein ma ciò che conta di più è vincere il campionato. “Se manteniamo questo vantaggio fino allo scontro diretto di Ferla della penultima giornata – ha detto il presidente Vasile – sarà quasi fatta. Le prossime due gare che giocheremo a Siracusa contro Biancavilla e Aretusa potrebbero essere decisive anche perché sabato prossimo ci sarà lo scontro diretto tra Ferla e Rosolini, seconda e terza in classifica generale”