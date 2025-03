Otto feriti, per fortuna in maniera non grave: questo il bilancio di un incidente stradale verificatosi sabato sera sulla Modica-Scicli, in contrada Spana. Per cause da accertare si sono scontrate una Mercedes GLA e un'Alfa Romeo 147. Sul posto le ambulanze del 118, carabinieri e vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Modica e al Giovanni Paolo II di Ragusa.