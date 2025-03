Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: nell'isola arrivati in 283

Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 283, a bordo di sei natanti, sono arrivati sull'isola dove ieri sono approdati in 191. Gli ultimi gruppi sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. Sui barconi da un minimo di 24 fino a 72 persone. Ai soccorritori hanno detto di essere egiziani, bengalesi, pakistani, siriani, palestinesi, sudanesi e nigeriani. Tutti sarebbero partiti dalla Libia, pagando 5mila dinari tunisini. Sono stati portati all'hotspot dell'isola dove ci sono adesso 330 persone. Per oggi, al momento, non sono previsti trasferimenti.