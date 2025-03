Calcio, Milazzo corsaro e fortunato batte a domicilio un Modica impacciato e appannato (1 a 0))

Il Milazzo espugna il Vincenzo Barone di Modica grazie ad un rigore abbastanza dubbio (tanto che l’arbitro ha sentito il bisogno di consultare un suo collaboratore di linea) siglato dal suo bomber La Spada, e si riprende la testa del campionato in condominio con il Modica. I padroni di casa non sono stati brillanti come in altre occasioni pur avendo colpito due traverse nel forcing finale e avere sfiorato il gol con Neto e Montanaro. Primo tempo molto tattico con le due squadre che hanno badato a non scoprirsi; gioco poco lineare e due sole occasioni, in apertura e chiusura della frazione. Al 7’ un tiro improvviso dalla media distanza del mamertino Trimboli scheggia la traversa della porta locale; al secondo minuto di recupero del primo tempo contropiede del Modica con Viegas che galoppa sulla fascia sinistra dell’attacco modicano e serve Neto che si fa parare una sorta di rigore in movimento. Il secondo tempo, dopo il rigore siglato dal Milazzo, è stato un susseguirsi di interruzioni per crampi o presunti tali dei giocatori ospiti che hanno giocato di mestiere, tanto che il direttore di gara ha concesso oltre 9 minuti di recupero.

A cinque giornate dal termine si riapre il campionato. In testa alla classifica ci sono, infatti, Modica e Milazzo con 53 punti: seguono Vittoria a 50, Avola 49, Nebros 47 punti.

Prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Giuseppe Giurdanella, il tifoso modicano morto in un incidente stradale sabato scorso mentre andava a vedere la partita tra Palazzolo e Modica.