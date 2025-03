Modica, la presidente della Corte di Cassazione in visita al Museo del Cioccolato

Ospiti eccellenti al Museo del Cioccolato di Modica che ha avuto l’onore di ricevere in visita la Prima Presidente in carica della Corte di cassazione Margherita Cassano nonché il Segretario Generale della Corte di cassazione Presidente Stefano Mogini.

Magistrato di altissimo profilo, Margherita Cassano è stata nominata il primo marzo del 2023, all’unanimità, Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione – per la prima volta una donna Primo Presidente - dal Plenum del CSM, presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ad accogliere gli ospiti illustri, accompagnati dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Modica Maggiore Francesco Zangla, il Direttore del Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP, Nino Scivoletto.