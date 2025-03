Il Siracusa non stecca ad Enna, gioca da vera capolista e vince con un gol per tempo

A Enna, in un terreno di gioco più adatto alle moto trial, che al gioco del calcio, il Siracusa espugna il “Generale Gaeta”. Due a zero il risultato a favore della capolista, con rete al 44’ su rigore trasformato da Maggio, e al 64’ su colpo di testa di Sush, su traversone di Baldan. Turati, schiera in prima battuta un 4-2-3-1 con Convitto e Di Paolo esterni. Al contrario l’Enna, con il nuovo allenatore Passiatore in panchina, propone un 5-4-1 molto contenitivo. La costruzione del gioco dei padroni di casa, parte sempre dal basso con Joao Pedro, ottimo palleggiatore insieme all’attaccante Ciciriello, oggi fermato dall’arcigna difesa azzurra. Nonostante la forte irregolarità del terreno, Russotto riesce sempre a servire dei palloni preziosi. Solo poche volte l’Enna, riesce a tirare nella porta difesa da Iovino. La capolista, vince quasi tutti i duelli individuali, recuperando molto sulle seconde palle. Finale di gara, avvolta da una nebbia fitta, quasi al limite della praticabilità, con l’ottima direzione della signora Debora Bianchi, arbitro di Prato. Prossimo turno di sosta, per il torneo di Viareggio, consentirà il pieno recupero di qualche acciaccato in casa azzurra. Il Siracusa vince con merito a Enna disputando una gara da vera capolista.

Salvo Marischi

SERIE D - GIRONE I - 27^ GIORNATA - 09/0

Acireale - Licata 3-1

Castrumfavara - Pompei 0-1

Enna - Siracusa 0-

Nuova Igea Virtus - Sambiase 1-0

Ragusa - Vibonese 0-1

Reggina - Akragas 2-0

Sancataldese - Locri 2-1

Scafatese - Nissa 1-2

S. Agata - Paterno' 2-3

CLASSIFICA: Siracusa 63 punti; Reggina 60; Scafatese 54; Sambiase 52; Vibonese 48; Nissa 42; Igea Virtus 39; Paternò 37;

Castrumfavara 33; Ragusa 32; Pompei 31; Acireale 30; Sancataldese, Enna 27; Sant'Agata 25; Locri, Licata 23; Akragas 15.

PROSSIMO TURNO - 28^ GIORNATA - 23/0

Akragas - Licata

Locri - Nuova Igea Virtus

Nissa - S. Agata

Paterno' - Enna

Pompei - Ragusa

Sambiase - Reggina

Sancataldese - Scafatese

Siracusa - Castrumfavara

Vibonese - Acireale