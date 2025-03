Fabio Teresi (Pd): "La città di Palermo rischia di perdere milioni di finanziamenti"

"Palermo è a un passo dal perdere centinaia di milioni di euro destinati a scuole, cultura e mobilità sostenibile. Un danno incalcolabile per la città e i suoi cittadini, causato dall'inefficienza dell'amministrazione Lagalla, incapace di rispettare le scadenze e di gestire le risorse disponibili". Così Fabio Teresi, vice capogruppo del Partito Democratico al Comune di Palermo. "I fondi già de finanziati - denuncia Teresi - ammontino a 57 milioni di euro, mettendo a rischio opere fondamentali: la costruzione di due poli scolastici e dell'asilo nido Padre Puglisi, il restauro del Teatro Massimo, il recupero dei Cantieri Culturali della Zisa. Ma il colpo più pesante riguarda i 481 milioni per il tram, che senza interventi immediati saranno persi definitivamente". "Dietro questi numeri - continua il consigliere PD - ci sono servizi essenziali per i cittadini che rischiano di svanire. Senza questi fondi, niente nuove scuole, niente riqualificazione culturale, niente trasporto pubblico efficiente. È inaccettabile che un'amministrazione si faccia sfuggire risorse così importanti per inerzia e incapacità".

"Lagalla esca dal nulla cosmico che lo ha caratterizzato fino da ora - conclude Teresi - e metta in campo azioni concrete e veloci per recuperare i finanziamenti ancora disponibili in modo da scongiurare altri disastri per la città".