Ordine pubblico, Consiglio aperto a Rosolini: la politica chiede la Tenenza

Tanta carne al fuoco questa mattina al Consiglio comunale aperto a Rosolini per discutere e nello stesso tempo trovare soluzioni per l'emergenza microcriminalità. All'adunanza hanno risposto tra gli altri, il presidente della Commissione antimafia all'Ars, Antonello Cracolici, Anthony Barbagallo componente dell'Antimafia nazionale, i 5 Stelle, Carlo Gilistro e Filippo Scerra, Riccardo Gennuso, deputato di riferimento di Forza Italia della zona, mentre Luca Cannata ha affidato la sua idea di contrasto in una lettera portata dal consigliere Saro Cavallo. gli esponenti dell'Associazione Antiracket ed usura, rappresentati della società civile, semplici cittadini. Alla base di questa recrudescenza criminale ci sono le risorse finanziarie che mancano. Non si possono assumere agenti della polizia locale per il dissessto economico del Comune e se nelle ultime settimane sono state assicurate alla giustizia una decina di malavitosi , è grazie all'amministrazione del sindaco Spadola che ha indirizzato le risorse disponibili alla video sorveglianza. E' stato evidenziato, al di là delle carenze di organici delle forze dell'ordine, che il disagio di Rosolini è sociale. C'è chi ha puntalo sulla scuola che deve educare alla legalità e chi ha parlato di mancanza di un piano operativo dei Servizi sociali. Sarebbero molti i tossicodipendenti che vivono l'inferno dei domiciliari e che rifiutano di andare nelle Comunità di recupero. Un grave disagio per decine e decine di famiglie.

"Questa amministrazione - ha detto il sindaco Giovanni Spadola - si è insediata 3 anni fa. Abbiamo trovato 27 mila euro di debiti, 85 dipendenti comunali a part time, e nessuna possibilità di fare assunzioni. Per la seconda volta abbiamo presentato il bilancio stabilmente riequilibrato e se arriverà il via libera dal Ministero potremo avviare i concorsi per una ventina di lavoratori. Almeno 10 saranno vigili urbani, perchè oggi in questo Comune operano 3 vigili e sei ausiliari. Debbo ringraziare il comandante della polizia locale Salvatore Latino per il lavoro straordinario che mettono in campo. Ma in questi 3 anni abbiamo avuto finanziati dal Ministero dell'Interno due progetti per la video sorveglianza. E dopo? Ho chiesto ai prefetti che si sono succeduti nel tempo, il perchè non istituire a Rosolini un Commissariato di polizia ed un presidio della Guardia di finanza. Del resto Rosolini ha gli stessi abitanti di Pachino. La risposta è stata quella che non si può fare. L'unica strada che possiamo percorrere tutti insieme - senza divisioni politiche - è quella della Tenenza dei carabinieri. In termini di organico significa raddoppiare la presenza dell'Arma nel territorio, cioè potere effettuare servizi notturni. A Rosolini - conclude Spadola - il giro della droga è fuori controllo. Da lì si passa ai furti, alle rapine ai reati predatori",

Il Dem Barbagallo ha detto che presenterà una interrogazione parlamentare sul 'caso Rosolini', mentre Carlo Gilistro ha dato la sua piena disponibilità ad affrontare l'argomento. Riccardo Gennuso ha ripercorso tutte le sue tappe istituzionali per chiedere più sicurezza nella città del carrubo.