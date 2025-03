Salvini: governo dovrebbe firmare domattina con Starlink

"Sbagliano quelli che a sinistra dicono di no a Musk a prescindere. Secondo me il governo italiano avrebbe l'interesse domani mattina a firmare un contratto con Starlink che ha 7.000 satelliti in orbita, ma non perché mi sta simpatico Musk o perché tifo per Trump, perché ne andrebbe del miglioramento della sicurezza nazionale italiana.

Sicuramente di mettermi in mano dei francesi non ho nessuna voglia e nessuna intenzione".

Così il vicepremier Matteo Salvini durante un gazebo della Lega a Milano, sottolineando anche che Musk - parlando dell'uscita della Nato degli Usa - "da questo punto di vista sbaglia".

Sul bando della Regione Lombardia per internet satellitare, invece, e sul fatto che parteciperà anche Starlink, Salvini ha aggiunto: "Non lo so. Se è così mi fa piacere perché è un'azienda che lavora. Oggi le telecomunicazioni in Ucraina sono garantite da loro, non dalla fata turchina. Quindi - ha concluso - se è così sicuramente mi fa piacere, mi piacerebbe che anche il governo italiano andasse fino in fondo e collaborasse come fanno tanti altri paesi con Starlink. Ma a me non viene in tasca un euro, ne sono convinto".