Modica, Marco Nanì coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia: basta giochi di potere

Marco Naní (nella foto) è stato riconfermato per acclamazione coordinatore cittadino del circolo di Fratelli d’Italia di Modica. L’elezione è avvenuta a conclusione di un partecipato congresso cittadino che si è svolto nella mattinata di domenica presso il Dada Cafè.

Ad aprire e coordinare i lavori è stato l'avvocato Giovanni Moscato, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Il dibattito ha visto la partecipazione della ex senatrice Marisa Moltisanti, del senatore Salvo Sallemi, vice capogruppo di FdI al Senato e dell'onorevole Giorgio Assenza, capogruppo di FdI all'ARS.

Oltre al coordinatore, sono stati eletti per acclamazione anche i componenti del coordinamento cittadino: Pietro Catania, Mike Cannizzaro, Vincenzo Pitino, Attilio Gennaro, Giovanni Cavallo e Salvatore Iacono.

Inoltre, in seno al circolo, sono già stati costituiti i dipartimenti e i laboratori tematici nominando quali responsabili: Vera Calvo, Salvatore Calabrese, Girolamo Cavallo, Manuela Sarta, Federico Santaera, Giovanni Iabichino, Gaetano D'Amico, Emanuele Licata, Salvatore Lo Forte, Giorgio Cavallo, Giorgio Guerrieri, Carmelo Di Martino, Paolo Lacognata e Massimo Garofalo.

“Il congresso del circolo territoriale di Modica - dichiara Marco Naní - rappresenta uno dei momenti più importanti per la democrazia interna, l'organizzazione e la crescita del partito cittadino. Un congresso unitario che rispecchia la compattezza di una comunità umana e politica. Sono onorato di poter proseguire nel ruolo di coordinatore e ringrazio tutti gli iscritti e i militanti per il supporto e per la rinnovata attestazione di stima espressa nei miei confronti. Le numerose nuove adesioni al circolo di Fratelli d'Italia dimostrano come molti nostri concittadini, disgustati dalle recenti vicende politiche di Palazzo San Domenico, non siano più disponibili ad assistere ai giochi di palazzo e all'assurdo teatrino della politica. Occorre costruire le basi per una politica seria, trasparente e che dia voce ai tanti cittadini delusi. Siamo pronti per le nuove sfide che da qui a breve ci vedranno sicuramente protagonisti nella vita politica cittadina".