Solarino, Noemi Giangravè: "Contro di me una gogna mediatica"

La candidata indipendente a consigliere comunale Noemi Giangravè nella lista Civica Orizzonte Solarino che appoggia il candidato sindaco Tiziano Spada risponde alle critiche che sono apparse su un canale social dopo aver condiviso pubblicamente la sua candidatura alla carica di consigliere comunale del Comune di Solarino. Noemi Giangravè dichiara: “Dopo il mio ultimo post, col quale ho condiviso la mia intenzione di candidarmi da indipendente alle prossime elezioni comunali, ho avuto il piacere di constatare di essere più conosciuta di quel che credessi! Si è scatenata infatti una sorta di gogna mediatica nei miei confronti costruita con falsità, luoghi comuni e cattiveria gratuita. Per fortuna, ci sono stati anche tanti amici che mi hanno espresso la loro vicinanza e solidarietà...ed io non potrò mai ringraziarli abbastanza. Purtuttavia, per amore di chiarezza, provo a fugare ogni dubbio in merito alle scelte che mi sono sentita di assumere nel pieno e assoluto rispetto nei confronti di Fratelli d'Italia, partito a cui aderisco dal 2019, condividendone valori e principi e contribuendo, pur senza ricoprire alcuna carica elettiva, a raddoppiare il numero degli iscritti. Lo farò cercando di non entrare in polemica con nessuno, neanche con chi, pur ricoprendo importanti cariche all'interno di Fratelli d'Italia, finge di non conoscere il disposto dagli artt. 5, 31 e 64 comma 1 dello Statuto e del Codice Etico del partito, in merito alla possibilità di candidarsi in liste civiche che, in quanto tali, non si avvalgono di alcun simbolo. Segnalo inoltre, che le indicazioni del Partito, stabiliscono chiaramente che non va votato o appoggiato un Sindaco sfiduciato, foss'anche di Fratelli d'ltalia!!! A questo punto cosa rimane da fare? Restare a casa e regalare agli avversari politici ed all'ex sindaco sfiduciato il vantaggio della nostra astensione? Ma non scherziamo! Qui si tratta di fare di tutto per impedire che la nostra Solarino torni ad essere amministrata in modo approssimativo, inefficiente e pericoloso per la tenuta democratica stessa della città, viste le sorti toccate al Consiglio Comunale, fatto decadere mediante una subdola ed irresponsabile mossa “politica”, fortunatamente poi bocciata dal Giudice Amministrativo. Sono certa che per i detrattori a tutti i costi, questo chiarimento non sarà sufficiente: non sono stata “cacciata” dal partito! Sono una candidata Indipendente all’interno di una lista civica. Comunque l’ipocrisia e le false dichiarazioni della campagna elettorale non hanno regole scritte specie se riferite in interviste concordate e non in dibattito pubblico, ma spero però, almeno, che possa servire a chiarire ulteriormente le idee di qualche amico che, magari, mi sostiene solo per affetto e amicizia personali”.