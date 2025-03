Ragusa, l'Associazione Mogli Medici a sostegno delle attività di volontariato

L’Ordine dei Medici di Ragusa a sostegno del volontariato grazie all’AMMI Donne per la Salute (Associazione Mogli Medici) che da 45 anni si adopera per la prevenzione, il sostegno alla ricerca, la divulgazione scientifica, oltre a promuovere un corretto stile di vita. In questa ottica si inseriscono attività di aiuto ad associazioni di volontariato che operano nel settore sanitario come la “Raggio di Sole Onlus che aiuta e supporta le famiglie di soggetti con disturbi dello spettro autistico. Ormai da anni l’Ordine dei Medici, attraverso l’AMMI Donne per la Salute, sostiene l’attività dell’associazione fondata e guidata dalla dottoressa Mirella Sciveres. Il contributo dell’Ordine è stato rinnovato anche quest’anno in occasione della presentazione del libro “Sei Unica” scritto da Papa Franceso per rendere omaggio alle donne. Per Agata Iacono Giaquinta – presidente AMMI Ragusa – “il sostegno all’associazione Raggio di Sole vuole manifestare la vicinanza dell’Ordine ad una realtà che quotidianamente si spende per le persone diversamente abili con dedizione e professionalità dando un supporto concreto alle famiglie e agli utenti”. Oltre al presidente dell’Ordine dei Medici di Ragusa, Roberto Zelante, all’iniziativa erano presenti le socie AMMI Silvana Giudice, Sara Dipasquale, Rosanna Tedeschi e Venerina Gurrieri.