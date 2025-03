Modica, trasporto alunni e refezione: sì del Consiglio a mozione d’indirizzo gruppo dei 12

“Grazie a due differenti emendamenti alla manovra finanziaria presentati dall’On.le Ignazio Abbate per un totale di 665 mila euro, il Comune di Modica, unico in Sicilia, potrà dare un concreto aiuto alle famiglie con bambini in età scolastica dell’obbligo assicurando la gratuità del trasporto scolastico per le scuole primaria e secondaria di I° grado. Unico requisito per accedere alla gratuità è avere un reddito ISEE fino a 14 mila euro. Il beneficio sarà esteso anche a tutto il 2025. Stesso beneficio, esteso sempre a tutto il 2025, sarà messo a disposizione delle famiglie con reddito ISEE fino a 14 mila euro per la gratuità del servizio di refezione scolastica".

A parlare sono i consiglieri comunali della “Democrazia Cristiana - Siamo Modica e Gruppo Misto”, presentatori della mozione che è stata approvata all’unanimità in occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale tenutasi il 5 marzo. "Apprezziamo l’intervento del neo Assessore ai Servizi Sociali Concetta Spadaro che in consiglio comunale ha dichiarato la piena condivisione della nostra mozione, condividendo, come da noi proposto, anche l’urgenza di approvarla per rendere disponibili già dall’indomani le risorse finanziarie ottenute grazie all’attività parlamentare dell’Onorevole Abbate. Questo è il primo atto concreto che abbiamo voluto proporre al consiglio comunale per aiutare le famiglie modicane grazie alla sinergia istituzionale con la Regione. Invitiamo i genitori in possesso del requisito richiesto a recarsi presso gli uffici scuola del Comune, sia a Modica che a Frigintini, per usufruire delle agevolazioni relative ai servizi di trasporto e mensa”.