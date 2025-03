Si aggirava attorno le scuole con la droga: viene bloccato ad Aci Castello

In attuazione delle disposizioni del Comando provinciale dell’Arma, l’attività di contrasto al traffico ed alla vendita di droga in tutta la provincia etnea è incisiva e costante e l’altro pomeriggio, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale ha consentito ai militari della Stazione di Aci Castello di arrestare un incensurato catanese, di 22 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il fatto è accaduto nella frazione marinara di Aci Trezza, intorno alle 18.30, in Piazza delle Scuole, obiettivo questo di primaria importanza ai fini della specifica attività preventiva antidroga svolta dai Carabinieri. In quel frangente, l’equipaggio della pattuglia della locale Stazione si è accorto dell’atteggiamento guardingo del conducente di uno scooter Honda Sh che percorreva la piazza e, pertanto, ha deciso di imporgli subito l’alt per controllarlo. Mentre i militari dell’Arma stavano effettuando il controllo documentale del mezzo e del giovane alla guida, hanno riconosciuto il tipico odore resinoso della marijuana che proveniva dallo scooter, quindi hanno deciso di eseguire immediatamente una perquisizione del mezzo trovando, nel vano sottosella, un borsello con 27 dosi di marijuana già singolarmente confezionate per la vendita al dettaglio, nonché una busta con ulteriori 44 grammi della medesima sostanza stupefacente sfusa, per un peso così complessivo di oltre 160 grammi, oltre alla 390,00 euro, ritenuti i guadagni dell’attività di spaccio. L’arresto del 22enne, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, mentre droga e banconote sono state sequestrate.