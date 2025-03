Controlli straordinari a Siracusa, un arresto, 5 denunciati e due segnalati

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 44enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciato 5 persone e segnalato due 40enni quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti.

Venerdì sera, in via Marco Costanzo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno controllato un 44enne pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish e 6 dosi di cocaina occultati in un cassetto del mobile della camera da letto oltre a denaro contante verosimilmente provento dell’attività di spaccio e materiale per la vendita al minuto.

In via Furnò, un 46enne, con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato denunciato perché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di due dosi di crack e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Un 39enne con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato controllato per le vie di Ortigia e denunciato per evasione in quanto avrebbe dovuto trovarsi a casa, in detenzione domiciliare.

Un 49enne di Canicattini Bagni, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato denunciato poiché controllato alla guida di un’autovettura priva di assicurazione, in Siracusa, nonostante il divieto di dimora cui è sottoposto.

Un 20enne è stato denunciato per recidiva di guida senza patente in quanto mai conseguita.

Un 28enne, con già un precedente di polizia per guida in stato di ebbrezza accertato a seguito di sinistro stradale, è stato controllato alla guida della propria autovettura, a seguito di incidente stradale autonomo, con un tasso alcolemico superiore al consentito. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e l’autovettura sequestrata.

Nel corso dei controlli due quarantenni sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di crack per uso personale.