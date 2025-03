Telecamere per difendere lo spaccio di droga: un arresto a Palermo

I Carabinieri della stazione di Monreale, in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Palermo - Villagrazia, hanno arrestato un 60enne monrealese per detenzione e spaccio di droga. I militari, nel corso di controlli, sono riusciti ad accedere nell'abitazione dell'uomo, al piano terra di un complesso condominiale e dotata di una sistema di videosorveglianza con telecamere che, coprendo ogni angolo del percorso, consentiva di seguire e identificare tutte le persone che accedevano all'appartamento e di monitorare eventuali avvicinamenti delle Forze dell'ordine. Inoltre, sulla porta d'ingresso dell'appartamento era presente una feritoia, verosimilmente utilizzata per la consegna della droga. Nel corso della perquisizione, il fiuto del cane antidroga Ron del Nucleo Carabinieri Cinofili ha segnalato la presenza di droga nascosta in più punti dell'abitazione.