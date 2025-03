Palermo, rissa e bombe carta durante la partita Regina Mundi Montelepre

Rissa tra le tifoserie durante partita di calcio di promozione Regina Mundi e Montelepre nel campo di calcio Louis Ribolla a Palermo. Il portiere del Montelepre è rimasto ferito per il lancio di una bomba carta. Due boati nel corso della partita. L'estremo difensore è stato medicato dai sanitari del 118. Altro due petardi sono stati lanciati nei pressi della panchina. II commissario di campo ha deciso di sospendere la gara e farla riprendere dopo un'ora. Poco dopo il commissario è stato minacciato da un tifoso che, prima dell'arrivo dei carabinieri si allontanava. Sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma e cercare di identificare i tifosi che hanno provocato la rissa e i lanci di petardi. La partita è finita 2 a 0 per il Montelepre.