Schifani al ministro Zangrillo: aiutaci contro fantasmi apparato

"Ce la puoi mettere tutta, puoi avere le risorse, puoi avere gli uomini migliori: poi ci sono le scelte, discutibili o meno, da parte dell'apparato, un apparato fumoso, che magari non tocchi con mano ma che ti paralizza nei procedimenti decisionali nel territorio. Troppi pareri, lacci e lacciuoli che impediscono la velocizzazione della spesa. Aiutacia semplificare, se lo riterrai convoca tutti i presidenti diRegione, i sindaci delle città metropolitane, combattiamo quotidianamente con questi fantasmi atavici". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, al ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

«Il Mit ci ha appena informati che, preso atto degli esiti positivi di prima fase delle valutazioni, delle analisi e delle verifiche geotecniche e strutturali effettuate dalla Regione, ha sospeso il provvedimento di messa fuori esercizio della Diga Trinità di Castelvetrano».

Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, dopo aver ricevuto la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture che lo scorso 14 gennaio aveva deciso la chiusura dell'invaso. Nell'attesa che vengano completate le attività di verifica e calcolo, nonché le ulteriori verifiche di sicurezza dei cunicoli di ispezione e di drenaggio, quindi il livello dell'acqua all'interno della diga potrà raggiungere di nuovo quota 62 metri, per un totale di 2 milioni e 500 mila metri cubi.

«Un provvedimento - aggiunge Schifani - per cui ci siamo impegnati molto, grazie anche al lavoro del commissario ad acta Salvo Cocina, che avrà immediate ricadute positive sugli oltre seimila ettari di territori che si riforniscono dall'invaso. La nostra attenzione resterà alta fino alla definitiva soluzione di questa vicenda».