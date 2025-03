Nuovo capo Mobile di Catania: "Attenzionare la devianza minorie"

"Prevenire lo spirito di emulazione dei giovani verso forme di devianza criminale". E' questo il diktat con il quale si è presentato alla stampa il nuovo dirigente della Squadra mobile della Questura di Catania. Emanuele Fattori, 52 anni, originario di Rieti, è subentrato ad Antonino Sfameni, chiamato alla guida della Squadra mobile di Palermo.

"Catania ha diverse complessità con le quali noi forze dell'ordine dobbiamo misurarci - dice il primo dirigente della Polizia di Stato - e la devianza minorile resta un fenomeno da attenzionare, in quanto spesso ci sono devianze criminali minorili che alzano l'asticella". Il capo della Squadra mobile di Catania poi pone l'accento sulla collaborazione dei cittadini e ciò ricorda può avvenire anche in forma anonima. "Attraverso - dice - l'App della polizia, che ha dato buoni frutti anche in questa provincia, segnalazioni che ci danno il polso su fenomeni criminali che spesso sono latenti, che si verificano avvolta in zone meno esplorare". Emanuele Fatto, che vanta una solida esperienza professionale sul fronte della lotta alla criminalità, anche quella di tipo mafioso, non nasconde le insidie che sono insite in questo suo nuovo incarico. "Intendo innanzitutto - dice il capo degli investigatori della Mobile - continuare sulla scia del lavoro svolto dai miei predecessori, quindi assicuro già da oggi il mio massimo impegno. Ho trovato una struttura operativa estremamente coesa, che riesce ad esprimere un eccellente grado di professionalità".

Emanuele Fattori, che si è detto onorato del "prestigioso incarico" affidatagli, proveniente da Cagliari dove ha diretto la Squadra mobile. Ha maturato esperienze professionali a Milano, Firenze, Roma, Benevento, Trapani e Cagliari, nei settori della polizia stradale, ferroviaria, del controllo del territorio e in quelli investigativi, dove ha preso parte a diverse operazioni finalizzate a contrastare il traffico internazionale di stupefacenti, delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di minori, e in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In particolare, alla guida delle squadre mobili di Benevento, Trapani e Cagliari ha portato avanti indagini rilevanti che hanno contribuito a smantellare di pericolosi sodalizi criminali di matrice camorristica e mafiosa e a fare luce su due efferati cold case di omicidio e tentato omicidio, rimasti irrisolti per anni, culminati con l'arresto dei rispettivi autori e alla cattura di tre pericolosi latitanti.