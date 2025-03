Si ribalta autocisterna su tangenziale di Napoli: traffico bloccato

Traffico bloccato sulla tangenziale di Napoli a causa del ribaltamento di autocisterna che trasporta carburante. L'incidente è avvenuto in direzione Pozzuoli, sul tratto che va dall'uscita Vomero a quella di Fuorigrotta.

Sul posto sono già giunti i vigili del fuoco. Lunghe le code che si stanno registrando.

La società Tangenziale di Napoli chiede agli automobilisti di evitare di immettersi in Tangenziale sia in direzione est, per i veicoli provenienti da Capodichino/Autostrade, sia per i veicoli provenienti da Fuorigrotta a causa della chiusura dell'intera tratta per motivi di sicurezza e la rimozione dell'autocisterna ribaltata. "Alle 12:15 circa, sulla A56 Tangenziale di Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vomero e Fuorigrotta in direzione Pozzuoli - riferisce una nota della società Autostrade - a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 10.1, nel quale è rimasta coinvolta una cisterna che si è ribaltata occupando l'intera carreggiata. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Società Tangenziale di Napoli".

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano due chilometri di coda nel tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Vomero in direzione Pozzuoli per l'uscita obbligatoria. Chi viaggia verso Pozzuoli deve uscire a Vomero e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in Tangenziale a Fuorigrotta. La società Autostrade comunica che "alle 12:55 circa, sulla A56 Tangenziale di Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vomero e Fuorigrotta anche in direzione Capodichino per consentire ai Vigili del Fuoco di svolgere in piena sicurezza le operazioni di ripristino, in seguito all'incidente avvenuto all'altezza del km 10.1 in direzione Pozzuoli, nel quale è rimasta coinvolta una cisterna che si è ribaltata occupando l'intera carreggiata. Pertanto attualmente il tratto interessato risulta temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni di marcia. Sul luogo dell'evento sono operativi i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Società Tangenziale di Napoli. Attualmente, nel tratto interessato, si registrano 2 km di coda nel tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Vomero in direzione Pozzuoli per l'uscita obbligatoria a Vomero. Chi viaggia verso Pozzuoli deve uscire a Vomero e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in Tangenziale a Fuorigrotta. Percorso inverso per chi viaggia verso Capodichino".