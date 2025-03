Abbate (DC): due ambulanze "India" per centri montani iblei

Intervenire affinché le comunità di Giarratana e Monterosso Almo siano dotate di ambulanze per offrire un servizio per le emergenze adeguato, provvisto del personale sanitario formato per rispondere con immediatezza e professionalità alle domande di soccorso dei cittadini e garantire loro pari tutele e pari diritti, rispetto ai residenti delle aree maggiormente servite. E’ in sintesi il contenuto della lettera che oggi l’Onorevole Ignazio Abbate ha inviato all’Assessore Regionale alla Salute, Daniela Faraoni, per sopperire ad una grave mancanza. “Ad oggi – scrive l’Onorevole Abbate - i due Comuni sono presidiati da due ambulanze base, uno per ciascun paese, ma i mezzi di soccorso in servizio sono sprovvisti di personale medico e infermieristico l'emergenza-urgenza. Qualora si presentasse tale necessità è necessario attendere almeno 45 minuti prima di arrivare al più vicino Ospedale, con conseguenze facilmente immaginabili. La soluzione, attesa l’impossibilità di poter contare su mezzi medicalizzati, sarebbe quella di poter disporre di ambulanze cosiddette “India” (attrezzate)che prevedono la presenza di un infermiere che può prestare i primi soccorsi e tenersi in contatto con il personale medico dei vari reparti".