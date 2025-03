Elezioni a Solarino, Cannata (Fdi): siamo con Germano ma valutiamo nostro candidato

"A Solarino sosteniamo Peppe Germano, ma in queste ore stiamo valutando l'ipotesi di piazzare un candidato di Fratelli d'Italia a sindaco". Ad affermarlo a Nuovo Sud è Luca Cannata, leader del partito di Giorgia Meloni in provincia di Siracusa e vice presidente della Commissione al Bilancio della Camera. Poi aggiunge: "Non sosterremo mai un candidato del Pd". A spegnere l'entusiamo della candidata al consiglio comunale di Noemi Giangravè, è il coordinatore provinciale di Fdi, Salvo Coletta.

"In merito alle recenti dichiarazioni del segretario provinciale del Pd e della tesserata di Fdi Noemi Giangravè riguardo alla sua candidatura, riteniamo opportuno fornire alcune precisazioni - dice Coletta -

È doveroso ribadire che mai è stato affermato che la signora Giangravè sia stata “cacciata” dal partito. Tuttavia, sottolineiamo l’importanza della coerenza con gli ideali di Fratelli d’Italia, tra cui la scelta di non sostenere un candidato sindaco espressione del Partito Democratico, il quale, ad oggi, non risulta dimissionario dal PD né ha formalmente preso le distanze dal partito. Riteniamo che eventuali dichiarazioni di intenti future non possano sostituire atti concreti: chi intende abbracciare un nuovo percorso politico, lo faccia prima e con chiarezza. Alla luce di ciò, la decisione di candidarsi a fianco di un candidato sindaco legato al Partito Democratico appare in netto contrasto con la linea politica e i valori che rappresentiamo. Tale scelta risulta incoerente rispetto ai principi che ispirano la nostra azione politica e il nostro impegno per il territorio. Inoltre Coletta rassicura il segretario Gerratana che noi di Fdi non sosterremo mai un deputto del Pd e prendiamo atto tra l’altro della poca linearità nella presentazione della lista da parte del candidato Spada".