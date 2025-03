Incidente mortale ieri sera in via Zia Lisa, a Catania. Un uomo alla guida di una moto è deceduto dopo essersi scontrato con un'auto in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi, ed i Vigili del Fuoco, che hanno estratto da sotto la vettura il corpo del motociclista senza vita