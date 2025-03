Gestivano piazza di spaccio alla periferia dello Sperone: 10 arresti a Palermo

-Operazione antidroga allo Sperone di Palermo, crocevia dello spaccio di crack e cocaina. I carabinieri della Compagnia Piazza Verdi hanno eseguito 15 misure cautelari emesse dal gip su richiesta della procura nei confronti di otto destinatari della custodia cautelare in carcere, due degli arresti domiciliari e cinque dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora), delle quali cinque gia' detenute per altra causa, accusate a vario titolo dei reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. La droga veniva posta in contenitori in alluminio che, dopo essere stati agganciati a dei magneti con del nastro adesivo, venivano posizionati sotto auto o scale e ringhiere presenti nella piazza di spaccio, in modo da rendere ancora piu' difficili eventuali attivita' di polizia giudiziaria. L'attivita' investigativa, condotta dai militari del Nucleo Operativo da giugno a novembre del 2022, ha documentato la gestione di una piazza di spaccio attiva h24 e con base operativa nella periferia dello Sperone. I carabinieri sono cosi' riusciti a riscontrare 3.738 cessioni di sostanze stupefacenti tra crack, cocaina, hashish e marijuana; stimare un giro d'affari giornaliero dell'attivita' di spaccio in circa 8 mila euro; segnalare 93 assuntori di sostanze stupefacenti. L'attivita' investigativa aveva gia' portato all'arresto in flagranza di cinque persone e al sequestro di considerevoli quantitativi di stupefacente, oltre che al ritrovamento di tre armi clandestine, una penna pistola e vario munizionamento per arma corta, sequestrati a carico di ignoti. E' stato inoltre ricostruito il modo di operare dei pusher, i quali avrebbero agito posizionandosi in un portico posto al di sotto di un complesso popolare e sprovvisto di illuminazione, in modo da agevolare l'attivita' illecita nelle ore serali e notturne.