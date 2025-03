Altro furto con spaccata a Palermo, svaligiata la Wind di via Ausonia

Ladri in azione nel punto vendita Wind di via Ausonia a Palermo. I malviventi la scorsa notte hanno spaccato la vetrata del negozio di telefonia e hanno portato via diversi cellulari. Oltre ai danni per gli smartphone e tablet rubati il conto è molto più salato per via dei danni al negozio. Sull'ennesima spaccata indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ce ne sono diverse nel tratto di strada pieno di attività commerciali.