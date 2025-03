Lutto cittadino a Belpasso per Josephine: oggi i funerali in chiesa Madre

Lutto cittadino a Belpasso, nel Catanese, per la morte di Josephine Leotta. Lo rende noto l'Amministrazione comunale che, "in segno di commossa partecipazione dell'intera comunità al dolore dei familiari, degli amici e dei conoscenti della giovane Josephine Leotta, nostra volontaria del gruppo di Protezione Civile Belpasso morta ieri in seguito a un tragico incidente stradale, proclama il lutto cittadino per oggi, martedì 11 marzo 2025". E' quanto si legge in una nota.

L'Amministrazione comunale invita "i cittadini a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune e consone a un evento tanto grave e a osservare, nel corso della giornata, anche nelle scuole cittadine, un minuto di silenzio e raccoglimento".

I funerali di Josephine si svolgeranno nel pomeriggio, alle ore 16:00 presso la Chiesa Madre di Belpasso.

Studentessa di Architettura a Siracusa e volontaria della Protezione Civile, Josephine era molto amata e rispettata. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella comunità universitaria, che ieri ha sospeso le attività didattiche del corso di laurea in Architettura e ha osservato un minuto di raccoglimento nelle lezioni pomeridiane degli altri corsi ADS. Oggi, in segno di lutto, le lezioni di Architettura sono state annullate.