Modica, cartongesso si può smaltire al CCR di Michelica

Firmato un protocollo tra il Comune di Modica, le associazioni di categoria e al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per risolvere uno dei problemi più complicati sia per la piccola imprenditoria nel settore dell’edilizia ed affini che per i privati, legato allo smaltimento del cartongesso. Lo afferma in una nota l'assessore all'Ecologia del Comune di Modica, Samuele Cannizzaro. " I privati e le piccole attività artigianali -gessisti, imbianchini e altri operatori del settore- potranno smaltire gesso e cartongesso ogni giovedì presso il CCR Mobile in contrada Michelica. Il giovedì sia di mattina (dalle 8.00 alle 12.00) che di pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00) al Centro Comunale di Raccolta è possibile portare quanto da smaltire e provvedere a conferire il materiale di risulta. Per i privati, basta collegarsi sul sito www.ufficioecologiamodica.it e scaricare il modulo 3 per il trasporto, da presentare poi al momento del conferimento. Il massimo del materiale conferibile per il privato è di 50kg al giorno per un massimo di 150kg per il periodo di raccolta".

"Le imprese che dovranno smaltire il cartongesso devono avere alcuni precisi requisiti a cominciare da un fatturato non superiore a 2.000.000 di euro e non più di 10 dipendenti e devono essere iscritte allo specifico elenco del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Qualora non fossero ancora iscritte, basta scaricare il modulo 1 di adesione sempre dal sito ufficioecologiamodica.it e inviarlo alla pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it. Una volta inserite nell’elenco che verrà inviato al comune di Modica, sarà possibile per le imprese fruire del servizio di smaltimento al CCR di contrada Michelica. In alternativa, la domanda di iscrizione può essere compilata e inviata attraverso l’ausilio delle associazioni di categoria, modulo 2 sempre dal sito ufficioecologiamodica.it. Il massimo del materiale conferibile per le imprese è di 500kg.

Sia i privati che le imprese, nel caso in cui non riuscissero a scaricare la modulistica dal sito ufficioecologiamodica.it , possono richiedere i documenti necessari all’Ufficio Ecologia, sede ArtGest di contrada Michelica, telefono al 331 3045448”