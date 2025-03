Arrestato ad Alcamo uno stalker seriale: ha violato più volte prescrizioni

Arrestato uno 'stalker seriale' che violava sistematicamente le prescrizioni imposte dal divieto di avvicinamento all'ex coniuge. E' acacduto ad Alcamo, dove agenti del commissariato hanno eseguito la misura emessa dalla Corte d'Appello di Palermo nei confronti di un romeno di 46 anni. Nonostante la prescrizione di non avvicinarsi all'ex moglie con obbligo di portare con se' il braccialetto elettronico, girava indisturbato per la citta' lasciando in piu' occasioni il dispositivo a casa. Peraltro, nell'ambito di una ulteriore attivita' d'indagine, l'arrestato e' stato raggiunto da un provvedimento cautelare che disponeva il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con applicazione del dispositivo elettronico, poiche' ritenuto responsabile di analoghi atteggiamenti persecutori ai danni di un'altra donna con cui aveva intrattenuto una relazione. L'arrestato e' stato condotto nel carcere di Trapani.