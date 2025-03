Modica, l'incubo bollette idriche, Tari e Imu: le proposte della Camera del Lavoro

La Camera del lavoro di Modica sul caso bollette idriche, Tari, ed Imu che stanno raggiungendo migliaia di cittadini modicani.

“Da alcuni mesi – afferma la Cgil cittadina in una nota - i cittadini modicani si trovano ad affrontare il serio problema di vedersi notificare, in un lasso brevissimo di tempo, dalla Creset e da Iblea Acque le cartelle, riguardanti rispettivamente quelle della TARI e l’IMU e dell’Acqua, relative agli anni precedenti l’anno 2018 (dal 2018 a scendere) e quelle dal 2019 in poi. Ogni famiglia modicana si è trovata inondata da un mucchio di cartelle che, secondo il Comune di Modica, devono pagare, risultando alla banca-dati in possesso della Creset e di Iblea Acque totalmente o parzialmente morosi; famiglie a cui sono pervenute tra bollette tari e bollette dell’acqua debiti (sono corretti?) con il Comune decisamente elevati, con importi proibitivi . Sollecitato da cittadini e su richiesta di alcune associazioni e dai sindacati, lo scorso 5 marzo si è tenuto, al Comune di Modica, un incontro, convocato dalla Sindaca Monisteri, al quale hanno partecipato il Vice-Sindaco, il controllore delle procedure della Creset, i responsabili di Iblea Acque, i vertici del Pd, la Uil, la Cisl e la Camera del lavoro di Modica, il consigliere di maggioranza Aurnia Michelangelo. Fermo restando che i cittadini che risultano ad oggi inadempienti rispetto all’obbligo dei tributi devono mettersi in regola con l’ente, la Camera del Lavoro di Modica ha precisato che non è comunque giustificabile né tantomeno accettabile che il Comune chieda ai ci nel 2025 ai cittadini di rientrare per tributi risalenti al 2012- 2013- 2014 e via salendo, unitamente alle richieste di pagamento dei tributi dal 2019 in sù, perché ciò sta a significare che da un decennio a questa parte l’azione di recupero e di riscossione di detti tributi da parte dell’ente, non sappiamo se intenzionalmente con fredda strategia o per altro, è venuta meno e di questo non può attribuirsene la piena responsabilità ai cittadini .

LE PROPOSTE DELLA CAMERA DEL LAVORO

Le nostre proposte avanzate durante l’incontro dello scorso 5 marzo e che intendiamo ribadire all’Amministrazione Monisteri si basano sostanzialmente su 5 punti:

· Per le bollette IMU e TARI e ACQUA, riconducibili al periodo 2012 -2018, l’Amministrazione deve concedere ai cittadini interessati (sono diverse migliaia) un adeguato lasso di tempo (noi pensiamo almeno a 90 giorni e non a 30 giorni come indicato nelle bollette) per consentire loro di poter meglio e serenamente cercare le ricevute dei pagamenti, in considerazione anche del fatto che in 30 giorni né la Creset né Iblea Acque sono nelle condizioni di gestire da 15 a 20 mila utenti che vogliono interfacciarsi coi loro rispettivi uffici. La proposta non confligge con il fatto che il Comune è in stato di dissesto, per la semplice ragione che la Camera del Lavoro sta chiedendo soltanto un mero differimento dei tempi a disposizione dei cittadini e non il blocco o la rinuncia dei pagamenti dei tributi e pertanto la decisione da parte dell’Ente non comporterebbe alcuna responsabilità per l’attuale Amministrazione nel concedere la dilazione dei tempi né una interferenza con le competenze in capo ai Commissari quando si insedieranno, che ineriscono i periodi dal 2022 a ritroso. Ci sembra di aver fatto una proposta compatibile con la condizione dell’Ente;

· Per le bollette riguardanti gli anni 2019 in poi, vi è il dramma di chi non potrà, se risultasse moroso, onorare, entro i 60 giorni concessi, il debito contratto. Ciò lo espone ad ulteriori debiti in quanto, trascorsi 60 giorni dal ricevimento della bolletta, andrà incontro ad ingenti interessi e mora, oltre al fatto che molti nostri concittadini non potranno interfacciare con gli sporteli CRESET e IBLEA-ACQUE entro i tempi previsti, attese le migliaia di utenti che chiederanno appuntamento.

· Di modificare, ove ve ne fosse necessità, il regolamento della riscossione dei tributi limitatamente alla parte che disciplina il loro recupero, aprendo alla possibilità, offerta ai contribuenti, di poter accedere ad una più ampia rateizzazione dell’eventuale debito accumulato rispetto a quella attualmente consentita;

· Si chiede un dettagliato report delle attività imprenditoriali (da quelle piccole e quelle più grandi dimensionalmente) insistenti nel nostro territorio che risultano ad oggi inadempienti rispetto ai tributi locali. Tale richiesta, sia pure in forma numerica e senza indicazioni, si ritiene necessaria per evitare che a pagare i tributi restino soltanto i cittadini che non possono attivare escamotage per affrancarsi dal dovuto.

· Per ciò che attiene IBLEA ACQUE appare necessario precisare che le bollette pervenute ai cittadini sono sprovviste del consumo effettuato e gran parte di esse sono eccessivamente caricate, forse perché anche la società la Società che gestisce il servizio idrico sta adottando, come in passato ha fatto il Comune, la modalità del forfettario nell’attribuire i consumi ai cittadini. Appare non più rinviabile un intervento del Comune che ponga fine a questa proliferazione di bollette errate, moltissime delle quali sul filo della illegittimità;

· Si chiede il potenziamento e l’apertura al pubblico degli sportelli di Iblea acque per l’intera settimana, perché l’apertura di essi, per come è l’organizzazione attuale, per solo due giorni alla settimana è totalmente insufficiente.

In ragione delle proposte sopra rappresentate, la Camera del Lavoro chiede al Sindaco di riconvocare il tavolo tecnico, al fine di meglio definire le criticità evidenziate già nel corso del precedente incontro e individuare un percorso che aiuti a rasserenare i cittadini modicani.