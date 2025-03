Scontro fra un camion e una utilitaria a Comiso: muore una donna di 72 anni

Una pensionata di 72 anni, Maria Lucia Inghilterra, è morta questo pomeriggio a Comiso in un incidente stradale verificatosi in via Paolo Borsellino. La donna era alla guida di una Lancia Y che, per cause da accertare, si è scontrata con la motrice di un grosso camion. L'utilitaria, nella parte anteriore, è stata letteralmente schiacciata dal mezzo pesante. Per la donna alla guida non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario intervenuto con un'ambulanza del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche la Polizia locale e i Vigili del fuoco.

(Foto Franco Assenza)