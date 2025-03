Al Caffè Letterario Quasimodo “Gruppo di Ispica” storie di donne che hanno fatto la storia

“Donne nell’ombra che hanno fatto la Storia: questo il tema al centro del IV appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo “Gruppo di Ispica”, che si terrà sabato 15 marzo, alle ore 17.30, presso la sede della Sciabica di piazza 2 ottobre.

L’evento sarà moderato da Fiorenza Cirmi, regista del Nuovo Teatro Popolare di Ispica, e vedrà il saluto del sindaco Innocenzo Leontini. A relazionare sul tema sarà Daniela Fava, coordinatrice del Caffè Quasimodo “Gruppo di Ispica”, mentre letture saranno proposte da Stella Spinello, Carmelo Cataudella e Meluccia Fronterrè.

Intermezzi musicali di Giannino Amore al pianoforte arricchiranno la serata, che vedrà le conclusioni del Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, Domenico Pisana.

“In questo IV appuntamento – afferma Domenico Pisana – sarà illustrato un quadro di esperienze femminili che hanno lasciato un segno nella storia, tra le quali quella di Girolama Grimaldi, nata a Modica il 27 settembre 1681 e molto nota per il suo libro di poesie “La Dama in Parnaso”, e Mariannina Coffa , nata a Noto nel 1841, e autrice di diverse opere poetiche, come “Poesie in differenti metri”(1855), “Nuovi canti” (1859), “Ultimi versi”, 1878. Una serata che consentirà al pubblico di tuffarsi in un mondo di donne lasciate, spesso, alla damnatio memoriae, e che meritano invece di essere messe in evidenza per il loro contribuito culturale e per aver offerto una prospettiva femminile sulla realtà e sulle emozioni umane”.