Ars, la I Commissione approva rappresentanza di genere del 40% nelle giunte comunali

Novità in vista per la composizione delle giunte comunali siciliane. Nella tarda mattinata di oggi, all'Ars, è stato infatti discusso e approvato all’unanimità in I Commissione Affari Istituzionali, l’emendamento che vede come primo firmatario l’Onorevole Ignazio Abbate e che prevede, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, una rappresentanza di genere non inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico. Tale disposizione che è passata all’unanimità, sarà effettiva alla prima tornata elettorale utile per i comuni con popolazione compresa tra i 3 e i 15 mila abitanti. I comuni con popolazione superiore, invece, dovranno recepirla nell’immediato ovvero entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge. Soddisfatto il Presidente della I Commissione che ha voluto fortemente la nuova norma: “Sono soddisfatto – dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate – perché andiamo a colmare una differenza di rappresentanza che ancora sussiste e che è ormai anacronistica rispetto ai tempi. Grazie a questa nuova norma ogni genere dovrà essere rappresentato almeno dal 40% dei componenti della Giunta, indipendentemente se genere maschile o femminile. Ringrazio naturalmente tutti i componenti della Commissione che mi onoro di presiedere perché sono stati tutti d’accordo sin dal principio, ben capendo l’importanza dell’atto approvato”.

“La previsione del 40 per cento di quote rosa nelle giunte comunali è un grande segnale di civiltà e un grande passo avanti in direzione della parità di genere. E si poteva e doveva anche fare di meglio, guardando alla norma nazionale, abbassando cioè il limite di applicabilità della norma ai comuni superiori a 3.000 abitanti”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle presenti oggi in commissione Affari istituzionali, Angelo Cambiano, Lidia Adorno e Roberta Schillaci.