Aeroporto di Comiso, la sindaca Schembari: il progetto Cargo ha molti sostenitori

“ Si è tenuta oggi una video conferenza – spiega il sindaco di Comiso – che ha avuto lo scopo di realizzare un cronoprogramma attendibile e conducente per la realizzazione del Cargo presso l’aeroporto di Comiso, progetto questo, che ha visto impegnato sin dal primo giorno della sua elezione, il Governatore Schifani. Il Governatore della Regione Siciliana – ancora il primo cittadino di Comiso- sta dimostrando, giorno dopo giorno, la priorità di questo tra i tanti progetti dell’agenda politica regionale. Il progetto Cargo a Comiso – puntualizza la Schembari – desta particolare interesse in moltissimi settori produttivi che hanno cassa di risonanza nella politica locale. Tra questi , oltre a me e altri sindaci della provincia di Ragusa che sono i maggiori sostenitori, quali i sindaci di Santa Croce, Ispica, Pozzallo e Ragusa, il vice sindaco di Vittoria, Giuseppe Fiorellini, che si è espresso favorevolmente durante una riunione presso il Libero Consorzio Comunale e, in altre occasioni, i sindaci di Gela e Caltagirone. Un intero comprensorio, l’intera Sicilia orientale, per non dire l’intera regione, interessata da un progetto di sviluppo economico di eccezionali proporzioni. Alla video conferenza plenaria, la terza in poche settimane – conclude maria Rita Schembari – hanno preso parte oltre alla Presidenza Regionale, gli esponenti di Cassa Depositi e Prestiti, l’assessorato alle infrastrutture e trasporti, l’assessorato alla programmazione della Regione. Presenti anche gli uffici di ENAC, di SAC, oltre ovviamente il Comune di Comiso nella mia persona, del dirigente dott. Fabio Melilli e dei dottori Bencivinni e Spataro”.