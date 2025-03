Elezioni provinciali a Ragusa. Radici iblee: nel programma sostegno a studenti con disabilità

Il sostegno agli studenti con disabilità è una priorità per il futuro della Provincia di Ragusa. Per questo, Radici Iblee, progetto politico di area centrista moderata in cui si riconoscono la Democrazia Cristiana e le liste civiche che si rivedono nei valori del centro, ha inserito nel proprio programma elettorale il potenziamento del servizio degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) negli istituti superiori di competenza provinciale.

A sostegno della proposta di candidatura di Gianfranco Fidone (nella foto), sindaco di Acate, alla presidenza della Provincia, Radici Iblee punta a costruire un’amministrazione solida e vicina alle reali esigenze della comunità. Tra gli obiettivi, vi è quello di garantire un rapporto uno a uno tra studenti con disabilità e assistenti, assicurando un supporto stabile e qualificato per favorire un’inclusione scolastica effettiva. Per rendere questo progetto concreto, saranno attivate richieste di fondi regionali e nazionali, oltre alla ricerca di tutte le risorse necessarie per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del servizio.

Un elemento chiave di questa iniziativa sarà la sinergia tra la futura amministrazione provinciale e l’Assessorato regionale alla Famiglia, che destina risorse al finanziamento delle figure Asacom nelle scuole superiori. Grazie a questa collaborazione, l’obiettivo sarà incrementare i fondi disponibili e garantire un monte ore più ampio per gli studenti con disabilità, rispondendo in modo più adeguato alle loro necessità educative e di supporto.

L’inserimento di questa misura nel programma elettorale nasce dalla necessità di superare le attuali criticità del sistema, tra cui la carenza di personale, la discontinuità nell’assegnazione degli assistenti e le difficoltà organizzative che penalizzano studenti e famiglie. L’ambizione è trasformare la Provincia di Ragusa in un modello di riferimento nella gestione del servizio Asacom, assicurando standard elevati e uniformi su tutto il territorio.