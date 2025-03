Manlio Messina: "Fdi in Sicilia non funziona ma non passerò al Gruppo Misto"

Manlio Messina, Deputato di Fratelli d'Italia, smentisce le voci che lo vedono coinvolto in seguito alle sue dimissioni come Capogruppo Vicario alla Camera. E' intervenuto a Radio Cusano Campus nel programma "In Dino Veritas" con Dino Giarrusso e Martina Gatto

“La notizia che io possa passare al gruppo misto è assolutamente falsa. Le mie dimissioni sono seguite ad un commissariamento della Sicilia a causa di un partito che non funziona, un partito che in questi ultimi anni è stato soggetto ad una serie di beghe interne. Credo che ad ora la scelta più giusta, da parte di chi è dirigente, sia quella di dare una risposta netta. La mia è una scelta di responsabilità e di rispetto verso il partito ed il presidente Meloni”.

Messina ha poi commentato la discrepanza tra il successo del partito nei sondaggi e le tensioni interne: “Credo che il caso Sicilia sia il più emblematico e penso che nelle altre regioni ci sia un clima più sereno. Quando parlo di cose che non vanno mi riferisco al protagonismo. Credo che tutti noi, sia parlamentari che dirigenti, siamo stati affetti da un protagonismo interno al gruppo, dovremmo essere meno protagonisti e dare maggiore rilevanza al partito stesso. L’ambizione non può mai prevalere sull’interesse comune e in Sicilia è probabilmente accaduto questo.”