Trapani, scoperti altri trenta referti di tumore non esitati: gli esami sono 3300

Scoperti altri 30 nuovi casi positivi di tumore sui circa 1.000 referti istologici del 2024 di competenza dell'Asp di Trapani e refertati dopo il 5 marzo dal Policlinico di Palermo e dall'ospedale Garibaldi di Catania dopo il piano straordinario varato dalla Regione. Complessivamente gli esami da refertare sono 3.300 di cui 1.405 campioni del 2024 e 1.908 del 2025. "Seguo molto da vicino con l'assessore Faraoni la vicenda - dice il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani Gli accertamenti sono dolorosi, ma dovuti al popolo siciliano. La situazione dei ritardi negli esami istologici è inaccettabile". E aggiunge: "Stiamo parlando di un servizio essenziale per la salute dei cittadini e non possiamo permettere che inefficienze, negligenze o carenze organizzative mettano a rischio la diagnosi e le cure dei pazienti. Abbiamo già avviato una indagine approfondita per accertare le responsabilità e individuare soluzioni immediate. La sanità deve garantire tempi certi e qualità nei servizi e su questo saremo inflessibili. Ai cittadini dico che il nostro impegno è massimo per risolvere il problema in tempi brevissimi. Su vicende con queste ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità".