Da Fidimed 700 milioni di finanziamenti a Pmi siciliane

Con finanziamenti in essere allo scorso 31 dicembre a favore di oltre 3.500 Pmi per un valore di circa 700 milioni di euro, Fidimed ha chiuso il 2024 con un bilancio dai risultati straordinari e si conferma per il sistema delle mini e piccole imprese dell'Isola una valida alternativa al credito tradizionale. Il Cda di Fidimed, presieduto da Salvo Molè con la guida dell'A.d. Fabio Montesano, ha approvato un bilancio 2024 che dimostra la solidità e l'efficacia di questo particolare modello di business, che coniuga i vantaggi della digitalizzazione e il valore fondamentale rappresentato dal rapporto diretto con le imprese e con il territorio. Nell'anno appena chiuso Fidimed ha registrato una crescita eccezionale del margine di intermediazione (quasi il 70% in più) e l'esplosione delle commissioni nette, aumentate del 92,17%. Particolarmente significativo è il miglioramento del Cost Income Ratio, sceso dal 96,1% del 2023 al 63,8% del 2024, a testimonianza dell'efficienza operativa raggiunta dalla società. Anche gli indicatori di redditività mostrano un netto miglioramento, con il ROE che sale dal 2,1% al 4,3% e il ROA che quasi raddoppia dallo 0,53% all'1,01%. Il patrimonio netto di Fidimed ha superato i 12,2 milioni di euro (+5,20%) rafforzandone ulteriormente la solidità patrimoniale. Il CET1 Ratio ha raggiunto, infatti, il 25,72%, ben al di sopra dei requisiti regolamentari (8%). L'attivo totale è aumentato del 10,28%, attestandosi a 51,53 milioni.