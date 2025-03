Morto motociclista a Messina in uno scontro con una Jeep Avenger

È di un morto il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A20 Messina-Catania in uno scontro tra una Jeep Avenger e uno scooter Kimko. A perdere la vita un centauro, 66 anni, nativo di Messina, deceduto dopo il trasporto in ospedale. Sono in corso accertamenti volti a verificare la dinamica del sinistro, sul posto personale del C.A.S. e del 118, oltre alle pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale A20 Boccetta.